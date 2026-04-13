Négociation GlobalFoundries Inc. - GFSus CFD
À propos de GlobalFoundries Inc.
GlobalFoundries Inc. est un fournisseur de services de fabrication de semi-conducteurs. La société est spécialisée dans les processus de fabrication, une bibliothèque composée de titres de propriété intellectuelle (IP) et une technologie différenciée de transistors et de dispositifs. La société fabrique une gamme de dispositifs à semi-conducteurs, notamment des microprocesseurs, des processeurs d'applications mobiles, des processeurs de bande de base, des processeurs de réseau, des modems radiofréquence, des microcontrôleurs et des unités de gestion de l'énergie. La société sert une gamme de clients, dont les leaders mondiaux de la conception de circuits intégrés (CI), et fournit des solutions optimisées pour les exigences de fonction, de performance et de puissance des applications critiques. Son portefeuille technologique comprend une gamme de plates-formes technologiques différenciées, notamment des solutions de radiofréquence (RF) en silicium sur isolant (SOI), des transistors à effet de champ fin (FinFET), des semi-conducteurs à oxyde métallique (CMOS), du SOI entièrement appauvri (FDX), des produits en germanium de silicium (SiGe) et de la photonique de silicium (SiPh).