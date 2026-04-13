Négociation Genuine Parts - GPC CFD
À propos de Genuine Parts
Genuine Parts Company est une société de services engagée dans la distribution de pièces de rechange automobiles et industrielles. La société opère à travers deux segments : Pièces automobiles et Pièces industrielles. Le secteur des pièces automobiles distribue des pièces de rechange (autres que des pièces de carrosserie) pour pratiquement toutes les marques et tous les modèles d'automobiles, de camions et d'autres véhicules. Le segment des pièces industrielles distribue une variété de roulements industriels, d'équipements de transmission de puissance mécanique et fluide, y compris des produits hydrauliques et pneumatiques, des composants de manutention et des pièces et fournitures connexes. Le groupe Automotive Parts de la société opère aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Pologne, aux Pays-Bas, en Belgique, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Son groupe de pièces industrielles est présent aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Indonésie et à Singapour.