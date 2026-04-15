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À propos de NortonLifeLock Inc.
NortonLifeLock Inc. est engagé dans la fourniture d'une plateforme de cyber-sécurité pour les consommateurs. La société aide les clients à protéger leurs appareils, leur vie privée en ligne, leur identité et leurs réseaux domestiques contre la cybercriminalité. La société se concentre sur la vente de solutions de cybersécurité par abonnement, principalement directement aux consommateurs par le biais des sites Web de Norton et d'Avira, et indirectement par le biais de relations de partenariat avec des détaillants, des fournisseurs de services de télécommunications et des fabricants d'équipements originaux (OEM). Les produits de la société comprennent les offres de sécurité Norton 360, Norton Security, le réseau privé virtuel (VPN) Norton Secure, Avira Security et d'autres solutions de sécurité grand public. Elle propose également des produits de protection, notamment les offres Norton 360 with LifeLock, la protection contre le vol d'identité LifeLock et d'autres solutions de protection des informations.