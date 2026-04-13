Négociation GDS Holdings Limited - GDS CFD
À propos de GDS Holdings Limited
GDS Holdings Ltd est une société de portefeuille basée en Chine dont l'activité principale est le développement et l'exploitation de centres de données à haute performance. La société est neutre vis-à-vis des opérateurs et des fournisseurs de services cloud, ce qui permet à ses clients d'accéder à tous les principaux réseaux de télécommunications en Chine, ainsi qu'aux clouds publics chinois et mondiaux qu'elle héberge dans plusieurs de ses installations. Elle propose des services de colocation et des services gérés, notamment une connexion privée directe aux clouds publics, une plateforme de services pour la gestion des clouds hybrides et, le cas échéant, la revente de services de clouds publics. Elle fournit également des services de centres de données externalisés. Ses clients, qui se composent de fournisseurs de services de cloud, de sociétés Internet, d'institutions financières, d'opérateurs de télécommunications, de fournisseurs de services de technologies de l'information (TI), de grandes entreprises et de clients de services publics. La société exerce principalement ses activités sur le marché chinois.