Négociation USA TODAY Co Inc - TDAY CFD
À propos de Gannett Co Inc
Gannett Co., Inc. est une société de solutions médias et marketing par abonnement et axée sur le numérique. Les segments de la Société comprennent l'édition et les solutions de marketing numérique. Le segment de l'Édition comprend des produits de base sur les marques de médias numériques, notamment USA TODAY, Sports+ et son réseau immobilier local aux États-Unis (États-Unis) et au Royaume-Uni. USA TODAY comprend son réseau sportif (détenu et exploité ainsi que des affiliés) et Reviewed.com (un marketing d'affiliation). Le segment Digital Marketing Solutions DMS), de marque LOCALiQ, est une plate-forme de produits basée sur le cloud qui se différencie par ses outils d'automatisation et de gestion du marketing, ses moteurs d'enchères d'intelligence artificielle et l'optimisation de la publicité omnicanal, et ses rapports personnalisables avec des données de plate-forme tierces intégrées. Elle produit également des publications de niche qui répondent aux intérêts des marchés locaux, tels que les loisirs, les sports, les soins de santé et l'immobilier. Il fournit ses solutions dans environ 46 États.
- IndustrieConsumer Publishing (NEC)
- Adresse7950 Jones Branch Drive, MCLEAN, VA, United States (USA)
- Employés16300
- CEOMichael Reed