Négociation Furukawa Co.,Ltd. - 5715 CFD
À propos de Furukawa Co.,Ltd.
FURUKAWA CO., LTD. se consacre principalement à la fabrication de machines industrielles, de foreuses à rocher et à d'autres activités. La société opère dans sept segments. Le segment des machines industrielles propose des pompes, des concasseurs et des structures en acier, entre autres. Le segment des perforatrices de roches fournit des perforatrices de roches, y compris des marteaux hydrauliques, des concasseurs et autres. Le segment Unic fournit des grues unic, des mini-grues sur chenilles et autres. Le segment des métaux fournit du cuivre, de l'or, de l'argent, de l'acide sulfurique et autres. Le segment électronique fournit de l'arsenic métallique de haute pureté, des produits cristallins et autres. Le segment chimique propose des produits cristallins, des solutions de polysulfate ferrique et autres. Le secteur de l'immobilier s'occupe du commerce et de la location de biens immobiliers.