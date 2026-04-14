Négociation FUJIFILM Holdings Corporation - 4901 CFD
À propos de FUJIFILM Holdings Corp
FUJIFILM Holdings Corporation est une société holding basée au Japon engagée dans les affaires liées à la photographie, aux soins médicaux et à l'impression, aux matériaux d'affichage à cristaux liquides et aux photocopieuses. La Société exerce ses activités dans trois segments d'activité. Le segment Imaging Solutions développe, fabrique et vend des films couleur, des appareils photo numériques, des services de papier couleur pour les impressions photographiques, des équipements d'impression instantanée et des dispositifs optiques principalement destinés aux consommateurs en général. Le segment Healthcare & Materials Solutions fournit des équipements de systèmes médicaux, des cosmétiques et des suppléments, des produits pharmaceutiques, des contrats de développement de fabrication biopharmaceutique, des produits de médecine régénérative, des produits chimiques, des équipements de système graphique, des équipements à jet d'encre, des supports d'affichage, des supports d'enregistrement et des supports électroniques à usage commercial. Le segment Document Solutions fournit des périphériques numériques multifonctionnels, des systèmes de publication, des logiciels de gestion de documents et des services de solutions connexes principalement à usage commercial.
- IndustrieOffice Equipment
- Adresse9-7-3, Akasaka, MINATO-KU, TKY, Japan (JPN)
- Employés73275
- CEOKenji Sukeno