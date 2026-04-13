Négociation Freeport-McMoRan - FCX CFD
À propos de Freeport-McMoRan
Freeport-McMoRan Inc. (FCX) est une société minière. La société opère à travers des actifs géographiques avec des réserves prouvées et probables de cuivre, d'or et de molybdène, et un producteur de cuivre commercialisé. Les secteurs de la société comprennent les produits de cuivre raffiné, le cuivre en concentré, l'or, le molybdène, le pétrole et autres. Les secteurs de la Société comprennent les mines de cuivre de Morenci, Cerro Verde et Grasberg, les opérations de Rod & Refining et les opérations pétrolières et gazières aux États-Unis (U.S.). La société a organisé ses opérations en cinq divisions, qui comprennent les mines de cuivre d'Amérique du Nord, les mines d'Amérique du Sud, les mines d'Indonésie et les mines de molybdène. Le portefeuille d'actifs de la société comprend le district minier de Grasberg en Indonésie, des gisements de cuivre et d'or, et des exploitations minières en Amérique, notamment le district minier de Morenci en Amérique du Nord et l'exploitation de Cerro Verde en Amérique du Sud.