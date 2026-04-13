Négociation First Horizon National - FHN CFD
À propos de First Horizon National
First Horizon Corporation est une société de portefeuille bancaire qui fournit des services financiers diversifiés principalement par le biais de sa principale filiale, First Horizon Bank (la Banque). Les secteurs d'activité de la société sont les suivants : Services bancaires régionaux, Services bancaires spécialisés et Entreprises. Le secteur des services bancaires régionaux offre des produits et des services financiers, y compris des prêts traditionnels et des dépôts, aux consommateurs et aux entreprises, principalement dans le sud des États-Unis et sur d'autres marchés sélectionnés. Les Services bancaires régionaux offrent également des services d'investissement, de gestion de patrimoine, de planification financière, de fiducie et de gestion d'actifs aux clients consommateurs. Les secteurs d'activité des Services bancaires spécialisés comprennent les prêts basés sur des actifs, les prêts hypothécaires en entrepôt, l'immobilier commercial, le financement de franchises, les services bancaires correspondants, le financement d'équipement, les prêts hypothécaires et l'assurance titres. Le segment Corporate comprend principalement les fonctions de soutien de l'entreprise, notamment la gestion des risques, l'audit, la comptabilité, les finances, le bureau exécutif et les communications d'entreprise.