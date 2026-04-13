Les CFD sont des instruments complexes et comportent un risque élevé de perte d'argent rapide en raison de l'effet de levier. 76% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en tradant des CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous demander si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre capital. Veuillez vous référer à notre Déclaration de Divulgation des Risques

Avertissement sur les risques : La valeur des actions et des ETF achetés via un compte-titres peut baisser et augmenter, ce qui signifie que vous pourriez récupérer moins que le montant initialement investi. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.



Les transactions sur instruments de gré à gré non livrables, tels que les options knock-out et les CFD, sont des produits financiers complexes qui présentent un risque élevé de perdre l'intégralité du capital investi. Ces produits ne conviennent pas à tous les investisseurs, car ils peuvent entraîner à la fois des gains et des pertes significatives. Avant de vous engager dans ce type de trading, vous devez examiner attentivement si vous comprenez le fonctionnement de ces instruments et si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent.



Pour les clients professionnels, il existe un risque de perdre plus que le dépôt initial. Les informations présentes sur ce site sont de nature générale et ne tiennent pas compte de votre situation financière, de vos objectifs ou de vos besoins. Veuillez consulter nos documents juridiques et vous assurer de bien comprendre les risques avant de prendre toute décision de trading. Nous vous encourageons à utiliser les services de formation de notre société pour mieux comprendre les risques avant de vous engager dans des opérations de trading.

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