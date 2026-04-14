Négociation Finsbury Growth & Income Trust PLC - FGT CFD
À propos de Finsbury Growth & Income Trust PLC
FINSBURY GROWTH & INCOME TRUST PLC est une fiducie de placement. L'objectif de placement de la Société est de réaliser la croissance du capital et des revenus et de fournir aux actionnaires un rendement total supérieur à celui de l'indice financial times stock exchange (FTSE) all-share. Sa politique d'investissement consiste à investir principalement dans les titres des sociétés cotées au Royaume-Uni, tandis qu'un maximum de 20 % du portefeuille de la Société, au moment de l'acquisition, peut être investi dans des sociétés cotées dans le monde entier. Le portefeuille de la Société se compose d'environ 30 investissements. Elle investit dans un éventail de secteurs, tels que les biens de consommation, les services aux consommateurs, la technologie, les télécommunications, les produits alimentaires, les médias, les boissons, les soins de santé, les matériaux de base, les services publics, les industries, les logiciels et les services informatiques, les services financiers, les biens personnels, et le voyage et loisir. Lindsell Train Limited est le gestionnaire d'investissement de la Société.
- IndustrieUK Investment Trusts
- Adresse25 Southampton Buildings, LONDON, United Kingdom (GBR)
- Employés0
- CEO