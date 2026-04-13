Négociation Fidelity National Financial - FNF CFD
À propos de Fidelity National Financial Inc
Fidelity National Financial, Inc. est une société de portefeuille. La Société offre des services d'assurance de titres, d'entiercement et d'autres services liés aux titres, y compris les activités de fiducie, les garanties de vente des fiduciaires, les enregistrements et les restitutions et les produits de garantie résidentielle. Il offre des services de transaction aux secteurs de l'immobilier et des hypothèques. Elle offre une assurance titres par l'intermédiaire de ses souscripteurs d'assurance titres, notamment Fidelity National Title Insurance Company, Chicago Title Insurance Company, Commonwealth Land Title Insurance Company, Alamo Title Insurance et National Title Insurance of New York Inc. Par l'intermédiaire de sa filiale ServiceLink Holdings, LLC, elle fournit services de transaction hypothécaire, y compris services liés aux titres et facilitation de la production et de la gestion des prêts hypothécaires. Son secteur Titres comprend les activités des souscripteurs d'assurance titres et les activités connexes. Le secteur comprend également son activité de services de transaction, qui comprend d'autres services liés aux titres.
- IndustrieInsurance - Property / Casualty
- Adresse601 Riverside Ave., Building 5, JACKSONVILLE, FL, United States (USA)
- Employés28290
- CEOMichael Nolan