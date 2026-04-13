Négociation Ferrovial, S.A. - FER CFD
À propos de Ferrovial SA
Ferrovial, S.A. est une société basée en Espagne engagée dans le secteur des infrastructures de transport. Les activités de la Société sont divisées en quatre segments d'activité : Services, Routes à péage, Construction et Aéroports. La division Services se concentre sur le nettoyage et l'entretien des infrastructures publiques et privées, des installations et des bâtiments, y compris les centres sportifs, les établissements de santé et les gares, ainsi que sur la collecte et le traitement des déchets. La division Routes à péage propose le développement, le financement et l'exploitation des autoroutes à péage. La division Construction développe des projets d'infrastructures publiques et privées, y compris les routes, les chemins de fer, les projets hydrauliques et les travaux maritimes, entre autres. La division Aéroports est spécialisée dans la construction et la gestion des infrastructures aéroportuaires. La Société exerce ses activités par l'intermédiaire de nombreuses filiales en Europe, dans les Amériques, au Moyen-Orient et en Australie.
- IndustrieConstruction & Engineering (NEC)
- AdresseCalle Principe de Vergara, 135, MADRID, MAD, Spain (ESP)
- Employés18680
- CEORafael Del Pino Y Calvo-Sotelo