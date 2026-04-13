Négociation Exelon Corp - EXC CFD
À propos de Exelon Corporation
Exelon Corporation est une société holding de services publics. La Société, par l'intermédiaire de sa filiale, Exelon Generation Company, LLC (Generation), est active dans le secteur de la production d'énergie. La Société, par l'intermédiaire de ses filiales, Commonwealth Edison Company (ComEd), PECO Energy Company (PECO), Baltimore Gas and Electric Company (BGE), Pepco Holdings LLC (PHI), Potomac Electric Power Company (Pepco), Delmarva Power & Light Company (DPL) et Atlantic City Electric Company (ACE), est active dans le secteur de la livraison d'énergie. Elle opère à travers 11 segments : les cinq segments de Generation : Mid-Atlantic, Midwest, New York, ERCOT, Other Power Regions, ComEd, PECO et BGE, et les trois segments de services publics de PHI : Pepco, DPL et ACE. L'activité intégrée de Generation consiste en la production, la livraison physique et la commercialisation de l'électricité dans toutes les régions géographiques par le biais de son activité en contact direct avec la clientèle.
- IndustrieUtilities - Electric
- AdressePO Box 805398, CHICAGO, IL, United States (USA)
- Employés31518
- CEOChristopher Crane