Négociation Evonik Industries AG - EVK CFD
À propos de Evonik Industries AG
Evonik Industries AG est une société basée en Allemagne, travaillant dans le secteur des produits chimiques spécialisés. Les activités de la Société sont divisées en quatre segments : Nutrition & Soins fabrique des produits chimiques spécialisés, principalement pour un usage dans des biens de consommation pour les besoins quotidiens et l'alimentation, ainsi que dans l'alimentation des animaux et des produits de soins de santé ; Utilisation Efficace des Ressources, qui offre des solutions matérielles pour des produits respectueux de l'environnement et économes en énergie utilisés dans les industries de l‘automobile, des colles et de la construction, entre autres ; Matériaux de Performance produit des matériaux polymères et leurs intermédiaires, essentiellement pour les secteurs du caoutchouc, des matières plastiques et de l'agriculture et Services, qui comprend la gestion du site, des services publics et des déchets, ainsi que les services techniques, des technologies des procédés et logistiques pour les segments des produits chimiques et des clients externes aux sites de la Société, entre autres. C‘est une filiale de RAG Stiftung.
- IndustrieChemicals - Specialty
- AdresseRellinghauser Strasse 1-11, ESSEN, Germany (DEU)
- Employés33004
- CEOBernd Toenjes