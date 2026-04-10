Négociation Eurazeo - RFp CFD
À propos de Eurazeo SE
Eurazeo SE est une société d'investissement basée en France issue de la fusion de deux sociétés d'investissement, Eurafrance et Azeo. Le portefeuille de placements de la Société comprend des fonds de capital-risque cotés et non cotés, comme Europcar, qui offre des services de location à court terme de véhicules de tourisme et utilitaires; ELIS qui assure la location et l'entretien de vêtements professionnels et d'équipements sanitaires; APCOA qui est impliqué dans la gestion des parkings; Nest Fragrances, qui est une marque de parfum de style de vie offrant une variété de soins personnels, parfum de la maison; Intercos, un sous-traitant de produits cosmétiques; Moncler qui offre des vêtements et des accessoires haut de gamme pour hommes, femmes et enfants; Gruppo Banca Leonardo, Fonroche et Fraikin. La Société investit également dans des entreprises immobilières, telles que ANF et dans des sociétés cotées, telles que Rexel, un prestataire de distribution professionnelle d'équipements électriques; Accor, un groupe hôtelier; Edenred, un fournisseur de services prépayés et Danone. Elle opère à travers Iberchem.
- IndustrieInvestment Management / Fund Operators
- Adresse1 Rue de Georges Berger, PARIS, France (FRA)
- Employés19832
- CEOMichel David-Weill