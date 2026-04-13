Négociation Essex Property - ESS CFD
À propos de Essex Property
Essex Property Trust, Inc. est une société d'investissement immobilier autogérée et auto-administrée. La société s'occupe principalement de la propriété, de l'exploitation, de la gestion, de l'acquisition, du développement et du réaménagement de communautés principalement composées d'appartements, situées le long de la côte ouest. Ses secteurs d'activité comprennent la Californie du Sud, la Californie du Nord, Seattle Metro et les autres actifs immobiliers. La société détient la totalité de ses intérêts dans ses investissements immobiliers et autres, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'Essex Portfolio, L.P. La société détient des participations dans environ 246 communautés d'appartements en exploitation, totalisant 60 799 logements. Ses communautés d'appartements en exploitation sont situées dans le sud de la Californie, principalement dans les comtés de Los Angeles, Orange, San Diego et Ventura, dans le nord de la Californie, dans la région de la baie de San Francisco et dans les régions métropolitaines de Seattle.