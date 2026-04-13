Négociation Equity Residential - EQR CFD
À propos de Equity Residential
Equity Residential est une société de placement immobilier. La Société se concentre sur l'acquisition, le développement et la gestion de propriétés résidentielles situées dans et autour des villes. L'activité principale de la Société est l'acquisition, le développement et la gestion de propriétés résidentielles multifamiliales, ce qui comprend la génération de revenus locatifs et autres revenus connexes grâce à la location d'appartements aux résidents. Elle possède et exploite des appartements locatifs à Boston, New York, Washington, D.C., Californie du Sud, y compris Los Angeles, Orange County et San Diego, San Francisco et Seattle. La société se concentre également sur l'expansion de ses opérations à Denver, Atlanta, Dallas/Ft. Worth et Austin. La Société possède environ 310 propriétés situées dans 10 États et le district de Columbia, comprenant environ 80 407 appartements.
- IndustrieResidential REITs
- AdresseEquity Residential, CHICAGO, IL, United States (USA)
- Employés2400
- CEOSamuel Zell