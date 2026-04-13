Négociation EQT - EQT CFD
À propos de EQT
EQT Corporation est un producteur de gaz naturel dont les activités se concentrent sur les schistes de Marcellus et d'Utica dans le bassin des Appalaches. Elle possède environ 25,0 trillions de pieds cubes équivalents (Tcfe) de réserves prouvées de gaz naturel, de liquides de gaz naturel (NGL) et de pétrole brut sur environ 2,0 millions d'acres bruts, dont environ 1,7 million d'acres bruts dans la zone Marcellus. La société se concentre sur l'exécution de projets de développement combinés, ce qui fait référence au développement de plusieurs plateformes multi-puits en tandem. Elle possède ou loue environ 610 000 acres nets en Pennsylvanie. La société possède ou loue environ 405 000 acres nets en Virginie occidentale. Elle possède ou loue également environ 65 000 acres nets dans l'est de l'Ohio. Elle conclut principalement des contrats avec MarkWest Energy Partners, L.P. (MarkWest) pour traiter son gaz naturel et extraire du gaz naturel produit des flux d'hydrocarbures plus lourds (composés principalement d'éthane, de propane, d'isobutane, de butane normal et d'essence naturelle).