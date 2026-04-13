Négociation EOG Resources - EOG CFD
À propos de EOG Resources
EOG Resources, Inc. prospecte, développe, produit et commercialise du pétrole brut, des liquides de gaz naturel (LGN) et du gaz naturel principalement dans des bassins de production aux États-Unis d'Amérique, en République de Trinité-et-Tobago, en République populaire de Chine, au Sultanat d'Oman et, de temps à autre, dans d'autres régions internationales. Ses activités sont toutes liées à l'exploration et à la production de pétrole brut, de LGN et de gaz naturel. Ses activités se concentrent sur les bassins productifs des États-Unis, en particulier sur le pétrole brut et, dans une moindre mesure, sur le gaz naturel riche en liquides. Elle a des activités au large de Trinidad, dans le bassin du Sichuan en Chine, à Oman et au Canada.