Négociation Eni SPA - ENI CFD
À propos de Eni SpA
Eni SpA (Eni) est une société basée en Italie spécialisée dans l'exploration, le développement et la production d'hydrocarbures, dans la fourniture et la commercialisation de gaz, de gaz naturel liquéfié (GNL) et d'électricité, dans le raffinage et la commercialisation de produits pétroliers dans la production et la commercialisation de produits pétrochimiques de base, de matières plastiques et d'élastomères et le négoce des matières premières. Les secteurs de la Société comprennent Exploration & production, Gaz & Electricité, Raffinage et Commercialisation. Son secteur d’ Exploration & Production se consacre à l'exploration pétrolière et gazière ainsi qu'au développement et à la production de gaz naturel dans plus de 40 pays, dont l'Italie, la Libye, l'Égypte, la Norvège, le Royaume-Uni, l'Angola, le Congo, le Nigéria et les États-Unis, Kazakhstan, Algérie, Australie, Venezuela, Irak, Ghana et Mozambique. Son secteur Gaz & Énergie se spécialise dans la fourniture, le négoce et la commercialisation de gaz, de GNL et d'électricité, les activités de transport international de gaz et le négoce de matières premières et les produits dérivés.
- IndustrieIntegrated Oil / Gas
- AdressePiazzale Mattei, 1, ROMA, Italy (ITA)
- Employés32689
- CEOClaudio Descalzi