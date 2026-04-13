Négociation Energizer Holdings, Inc. 7.50% - ENR CFD
À propos de Energizer Holdings, Inc. 7.50%
Energizer Holdings, Inc. est un fabricant, commercialisateur et distributeur mondial de piles ménagères et spécialisées, de lampes portables et de produits d'apparence, de performance, de réfrigérants et de parfums pour l'automobile. La société opère à travers deux segments géographiques : Amériques et International. La société propose des piles au lithium, alcalines, carbone-zinc, nickel-métal-hydrure, zinc-air et oxyde d'argent. Elle fabrique, distribue et commercialise des produits d'éclairage, notamment des phares, des lanternes, des lampes pour enfants et des éclairages de zone. Ses catégories d'apparence et de parfum comprennent des produits de protection, des lingettes, des produits d'entretien des pneus et des roues, des nettoyants pour vitres et des produits d'entretien du cuir. Ses batteries et ses lampes sont vendues sous les marques Energizer, Eveready, Rayovac et Varta. Ses produits d'apparence, de performance, de réfrigérants et de parfums pour automobiles sont vendus sous les marques Refresh Your Car !, California Scents, Driven, Bahama & Co, LEXOL, Eagle One, Armor All, STP et A/C PRO.