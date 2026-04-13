Négociation Eldorado Gold Corporation - ELDca CFD
À propos de Eldorado Gold Corp
Eldorado Gold Corp est une société d'exploration minière, de développement et d'exploitation aurifère basée au Canada. Les activités de la Société sont classées en secteurs géographiques comprenant la Turquie, le Canada, le Brésil, la Grèce et la Roumanie. La Société exploite deux mines d'or en Turquie, Kisladag et Efemcukuru, et deux mines polymétalliques en Grèce, Olympias et Stratoni. Sa mine Stratoni est une mine d'argent-plomb-zinc et Olympias est une mine d'or-argent-plomb-zinc. La Société exploite la mine d’or Lamaque au Canada. Le segment Brésil exploite Vila Nova, une mine de fer, et participe aux activités d’exploration du projet Tocantinzinho au Brésil. La Société développe également des projets Skouries et Perama Hill en Grèce et développe le projet Certej en Roumanie.
- IndustrieGold Mining
- AdresseSuite 1188 - Bentall 5, VANCOUVER, BC, Canada (CAN)
- Employés4518
- CEOGeorge Burns