Négociation Eiffage - FGR CFD
À propos de Eiffage SA
EIFFAGE S.A. est un groupe de construction et de concessions basé en France. Il exerce ses activités par le biais de cinq branches : la branche Construction, assurant la construction, le développement immobilier et les services de génie civil ; la branche Travaux publics, impliquée dans la construction de routes, des nouveaux projets et de la maintenance à la production de revêtements et de liants ; la branche Énergie, fournissant des contrats électriques, dont l'exploitation et la maintenance d'installations multitechniques ; la branche Métal, impliquée dans la construction métallique, œuvrant dans les domaines du génie civil, du génie mécanique, des industries du pétrole et nucléaires ; et la branche Concessions et partenariats public-privé, qui gère et exploite des parkings, autoroutes et autres infrastructures. Il opère principalement en France, en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en Italie et dans certaines régions d'Afrique. La société a des filiales telles que Puentes y Torones, EDS Ingenieria y Montajes et Heveil SNC, entre autres.
- IndustrieConstruction & Engineering (NEC)
- Adresse3-7 place de l'Europe, VELIZY VILLACOUBLAY, France (FRA)
- Employés74912
- CEOBenoit De Ruffray