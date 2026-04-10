Négociation Dno - DNO CFD
À propos de DNO ASA
Dno ASA, anciennement DNO International ASA, est une société d’exploration et de production de pétrole et de gaz basée en Norvège. Elle est engagée dans l'acquisition, le développement et l'exploitation de propriétés pétrolières et gazières. Ses activités sont principalement exercées au Moyen-Orient et dans la région Afrique du Nord (MENA). Elle détient des participations dans des blocs de pétrole et de gaz à différents stades d'exploration, de développement et de production, à la fois en mer et sur terre, dans la région du Kurdistan en Irak, en République du Yémen, dans le Sultanat d'Oman, dans les Émirats arabes unis, en République tunisienne et au Somaliland. La Société exerce ses activités par l’intermédiaire de son siège social à Oslo et d’un réseau de bureaux répartis dans la région MENA. Parmi ses filiales figurent DNO Yemen AS, DNO UK Ltd, DNO Invest AS, DNO Tunisia AS, DNO Iraq AS, DNO Mena AS et Origo Exploration Holding AS.
- IndustrieOil / Gas Exploration / Production
- AdresseDokkveien 1, OSLO, Norway (NOR)
- Employés1327
- CEOBijan Mossavar-Rahmani