Négociation Dillards Cl A - DDS CFD
À propos de Dillards Cl A
Dillard's, Inc. est un détaillant de vêtements de mode, de cosmétiques et de mobilier de maison. La société exerce ses activités dans deux secteurs : l'exploitation de grands magasins de détail et une entreprise générale de construction. Elle exploite environ 280 magasins Dillard's, dont 30 centres de liquidation, et un magasin Internet offrant une sélection de marchandises, notamment des vêtements de mode pour femmes, hommes et enfants, des accessoires, des cosmétiques, des articles d'ameublement et d'autres biens de consommation. La société exploite également une entreprise générale de construction, CDI Contractors, LLC (CDI), dont les activités comprennent la construction et la rénovation de magasins pour la société. La sélection de marchandises de la société comprend ses lignes de marchandises de marques exclusives, telles que Antonio Melani, Gianni Bini, GB, Roundtree & Yorke et Daniel Cremieux. Ses magasins de détail sont situés principalement dans des centres commerciaux et des centres en plein air dans les régions du Sud-Ouest, du Sud-Est et du Midwest des États-Unis.