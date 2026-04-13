Négociation Diageo Adr Rep 4 - DEO CFD
À propos de Diageo plc (ADR)
Diageo PLC est une société de boissons alcoolisées. La Société exerce ses activités dans diverses catégories, notamment les spiritueux et la bière. Ses secteurs géographiques incluent l'Amérique du Nord; Europe, Russie et Turquie; Afrique; Amérique latine et Caraïbes et Asie-Pacifique. Ses principaux produits sont le whisky écossais, le gin, la vodka, le rhum, la bière, la liqueur à la crème irlandaise, le vin, le raki, la tequila, le whisky canadien, le whisky américain, les boissons progressives pour adultes, le cachaca, le brandy et le prêt à boire. Elle gère ses opérations depuis différents endroits, notamment au Royaume-Uni; Irlande; Italie; Dinde; les États Unis; Canada; Brésil; Mexique; Australie; Singapour; Inde; Nigeria; Afrique du Sud; Afrique de l'Est et marchés régionaux africains. Elle fabrique également une gamme de produits prêts à boire principalement au Royaume-Uni, en Italie, en Afrique du Sud, en Australie, aux États-Unis et au Canada.
- IndustrieBeverages - Distillers / Wineries
- AdresseLakeside Drive, Park Royal, LONDON, United Kingdom (GBR)
- Employés27783
- CEOIvan Menezes