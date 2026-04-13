Négociation Devon Energy - DVN CFD
À propos de Devon Energy Corp
Devon Energy Corporation est une société énergétique indépendante. La Société exerce ses activités à travers son secteur opérationnel américain. Son secteur d'exploitation américain est engagé dans l'exploration, le développement et la production de pétrole, de gaz naturel et de liquides de gaz naturel (NGL). Les activités de la Société sont concentrées dans diverses zones terrestres nord-américaines aux États-Unis. Les activités de la Société sont concentrées dans quatre principales zones de production de pétrole: le bassin du Delaware, Eagle Ford, STACK et Rockies Oil. Le bassin du Delaware de la Société offre des opportunités d'exploration et de développement à partir de réservoirs géologiques et de types de jeux, y compris les formations riches en pétrole de Bone Spring, Wolfcamp et Leonard. La Société exploite environ 10 plates-formes dans l'actif. Sa superficie dans le Rockies Oil se concentre sur les opportunités pétrolières émergentes dans le bassin de Powder River. Rockies Oil exploite deux plates-formes ciblant les formations Turner, Parkman, Teapot et Niobrara dans le nord du comté de Converse, dans le bassin de la rivière Powder.
- IndustrieOil / Gas Exploration / Production
- Adresse333 W Sheridan Ave, OKLAHOMA CITY, OK, United States (USA)
- Employés1600
- CEODavid Hager