Négociation Deutsche Boerse AG - DB1 CFD
À propos de Deutsche Boerse AG
Deutsche Boerse AG est une organisation d'échange basée en Allemagne et un fournisseur intégré de produits et services couvrant la chaîne de processus de négociation de titres et de produits dérivés. La Société propose des services de cotation et de négociation et exploite les plateformes de négociation Xetra et Frankfurter Wertpapierboerse. Elle fournit également des services de compensation via Eurex Clearing, ainsi que des services bancaires post-négociation, de règlement et de garde pour les titres à revenu fixe, les actions et les fonds d'investissement. En plus de cela, Elle offre des données de marché et des services basés sur la technologie, tels que des flux de données, des données de marché, des services d'actualités, des données de référence, des services de reporting, des services externes de technologie de l'information (TI) et une infrastructure de négociation. La Société opère également par le biais de DB1 Ventures, une plateforme de capital-risque d'entreprise qui offre des capitaux, des connaissances, des conseils et une connectivité à ses sociétés de portefeuille.
- IndustrieFinancial / Commodity Market Operators
- AdresseMergenthalerallee 61, ESCHBORN, Germany (DEU)
- Employés10200
- CEOTheodor Weimer