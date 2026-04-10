Négociation Dassault System - DSY CFD
À propos de Dassault Systemes SE
Dassault Systemes SE est une société française de logiciels, qui offre différents types de solutions tridimensionnelles (3D). Son produit, 3DEXPERIENCE, est une plateforme d'expérience commerciale structurée en quatre quadrants englobant douze marques : applications sociales et collaboratives (y compris ENOVIA, 3DEXCITE, CENTRIC PLM), applications de modélisation 3D (y compris SOLIDWORKS, CATIA, GEOVIA, BIOVIA); Applications de simulation (y compris 3DVIA, DELMIA, SIMULIA) et applications d'Information Intelligence (y compris NETVIBES, EXALEAD). La société développe des solutions axées sur l'industrie pour des secteurs tels que l'aérospatiale et la défense, le transport et la mobilité, l'équipement industriel, les services aux entreprises, la haute technologie, les sciences de la vie, l'énergie et les matériaux, les biens de consommation et la vente au détail, la construction, les villes et les territoires, les emballages de consommation marchandises et commerce de détail, maritime et offshore.
- IndustrieSoftware (NEC)
- Adresse10 rue Marcel Dassault, BP 310, VELIZY VILLACOUBLAY, France (FRA)
- Employés20496
- CEOCharles Edelstenne