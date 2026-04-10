Négociation Dassault Aviat - AMfr CFD
À propos de Dassault Aviation SA
DASSAULT AVIATION S.A. est une société basée en France qui opère dans l'industrie de l'aviation civile et militaire mondiale. La société se spécialise dans la conception, la fabrication et la vente d'avions de combat et de jets d'affaires. Son portefeuille de produits comprend la famille Falcon pour le marché de l'aviation civile, ainsi que les avions Mirage 2000, Rafale et Neuron pour le secteur militaire. Elle offre également des pièces de rechange, des outils et un éventail de services tels que le support technique, l'entretien et la réparation des équipements et pièces du fuselage, entre autres. La société possède des bureaux en Europe, en Asie, en Amérique du Sud et au Moyen-Orient. DASSAULT AVIATION S.A. a un certain nombre de filiales, implantées en Europe et en Amérique du Nord, dont DFJ-Little Rock, Sogitec Industries, DFJ Wilmington Corp., DFJ Teterboro, Dassault Falcon Service - Le Bourget, Aero-Precision Repair & Overhaul Co., Inc, Dassault Procurement Services Inc., Dassault Aircraft Services et Midway Aircraft Instruments Company.
- IndustrieAerospace / Defense
- AdresseParis 8, PARIS, France (FRA)
- Employés12371
- CEOEric Trappier