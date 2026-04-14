Négociation Daiichi Sankyo Company, Limited - 4568 CFD
À propos de Daiichi Sankyo Co Ltd
Daiichi Sankyo Co Ltd est une société basée au Japon principalement active dans la fabrication et la vente de produits pharmaceutiques. La Société est impliquée dans la recherche, le développement, la fabrication et la vente de produits pharmaceutiques, ainsi que la fourniture d'intermédiaires et de matériaux de base pour la production pharmaceutique au Japon, aux États-Unis, en Europe et sur d'autres marchés. La Société est également engagée dans la recherche, le développement, la fabrication et la vente de médicaments et de vaccins en vente libre, la prestation de services administratifs tels que les ressources humaines et les services comptables, le crédit-bail immobilier et les activités d'agence d'assurance.
- IndustriePharmaceuticals (NEC)
- AdresseDaiichi Sankyo Bldg. A/B Kan, CHUO-KU, TKY, Japan (JPN)
- Employés16033
- CEOSunao Manabe