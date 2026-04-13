Négociation Cummins - CMI CFD
À propos de Cummins Inc.
Cummins Inc. conçoit, fabrique, distribue et entretient des groupes motopropulseurs diesel et au gaz naturel, électriques et hybrides et des composants liés au groupe motopropulseur. C'est également un fournisseur de technologies de freinage moteur, de désactivation de cylindres, de démarrage et d'arrêt et de gestion thermique. Le segment des Moteurs fabrique et commercialise une gamme de moteurs diesel et à gaz naturel sous la marque Cummins, ainsi que certaines marques de clients, pour les camions lourds et moyens. Le segment Distribution comprend la vente et le support d'une gamme de produits et de services, y compris des systèmes de production d'énergie, des moteurs de grande puissance et des moteurs de poids lourds et moyens. Le segment Composants fournit des produits, notamment des systèmes de post-traitement, des turbocompresseurs, des produits de filtration, de l'électronique et des systèmes de carburant. Le segment Power Systems comprend des activités, notamment les technologies de production d'énergie, Industrielles et de Générateurs. Le segment New Power conçoit, fabrique, vend, soutient la production d'hydrogène.
- IndustrieConstruction / Agricultural Machinery
- Adresse500 Jackson St, COLUMBUS, IN, United States (USA)
- Employés59900
- CEONorman Linebarger