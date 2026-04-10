Négociation Credicorp Ltd. - BAP CFD
À propos de Credicorp Ltd.
Credicorp Ltd. est une société holding de services financiers au Pérou. La société a quatre secteurs d'activité basés sur ses produits et services, qui comprennent la banque, l'assurance, les fonds de pension et la banque d'investissement. Ses filiales opérationnelles comprennent Banco de Credito del Peru ; Atlantic Security Bank, qu'elle détient par l'intermédiaire d'Atlantic Security Holding Corporation ; El Pacifico-Peruano Suiza Compania de Seguros y Reaseguros (Grupo Pacifico) ; Prima AFP S.A., et Credicorp Capital Ltd. (Credicorp Capital). Ses activités bancaires sont axées sur les prêts commerciaux et à la consommation, les facilités de crédit, les dépôts, les comptes courants et les cartes de crédit. La Société exerce ses activités d'assurance par l'intermédiaire de Grupo Pacifico. Elle mène toutes ses activités de fonds de pension par l'intermédiaire de son administrateur de fonds de pension privé Prima AFP S.A. Les unités d'affaires de la banque d'investissement sont regroupées sous Credicorp Capital, qui exerce ses activités dans les secteurs de la gestion d'actifs, des ventes et du négoce, et du financement des entreprises.