Négociation Covivio SA - COV CFD
À propos de Covivio SA
Convivio SA, anciennement connue sous le nom de Foncière des Régions SA, est une société de placement immobilier basée en France disposant d'un portefeuille diversifié d'actifs immobiliers de bureaux. La Société loue des biens immobiliers à des constructeurs et sociétés de services, notamment France Télécom, Thales, Edf, Accor, Dassault Systèmes, Suez Environnement, IBM et Eiffage. Les actifs de la Société sont constitués de bureaux en France et en Italie via sa filiale Beni Stabili. Covivio SA est également présente sur le marché de l'immobilier tertiaire via une participation dans Foncière des Murs, spécialisée dans les loisirs, les restaurants et les établissements de santé. Par ailleurs, sa filiale Foncière Europe Logistique investit dans l'immobilier logistique en France et en Allemagne. La Société a également un intérêt dans l'immobilier résidentiel via Fonciere Developpement Logements. Elle opère également à travers d'autres filiales, telles que CB 21 et Urbis Park.
- IndustrieCommercial REITs (NEC)
- Adresse18 avenue Francois Mitterrand, METZ, France (FRA)
- Employés984
- CEOChristophe Kullmann