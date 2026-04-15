Négociation Constellation Brands - STZ CFD
À propos de Constellation Brands
Constellation Brands, Inc. est une entreprise internationale de boissons alcoolisées. La société produit et commercialise de la bière, du vin et des spiritueux et exerce ses activités aux États-Unis, au Mexique, en Nouvelle-Zélande et en Italie. Ses segments comprennent la bière, le vin et les spiritueux, et Canopy. Elle vend un certain nombre de marques dans les catégories des bières importées et artisanales, notamment Corona Extra, Corona Light, Modelo Especial et Corona Premier. Elle propose un portefeuille de marques de vins et de spiritueux, dont 7 Moons, Cook's California Champagne, Cooper & Thief, Robert Mondavi Winery, Meiomi, High West, Casa Noble, The Prisoner Wine Company, Copper & Kings, Casa Noble. L'investissement à la valeur de consolidation Canopy constitue le secteur Canopy. Elle exploite plus de quatre distilleries aux États-Unis pour la production de ses spiritueux ; deux installations pour le whisky High West, une installation pour les brandies américains Copper & Kings, et une installation pour les produits bourbon et whisky Nelsons Green Brier.