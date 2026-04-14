Négociation Cloudflare Inc. - NET CFD
À propos de Cloudflare Inc.
Cloudflare, Inc. est un fournisseur mondial de services de cloud computing qui propose une gamme de services aux entreprises de toutes tailles et dans toutes les régions du monde. Le réseau de la société sert de plan de contrôle unifié et évolutif pour assurer la sécurité, la performance et la fiabilité des applications sur site, hybrides, en nuage et en mode SaaS (Software-as-a-Service). La suite intégrée de produits de la société comprend des solutions pour l'infrastructure externe d'une organisation, comme les sites Web, les applications et les interfaces de programmation d'applications (API), afin d'assurer la sécurité, les performances et la fiabilité ; des solutions pour les ressources internes d'une organisation, comme les réseaux et les appareils internes ; des solutions pour les développeurs et des offres pour les consommateurs. Ses produits de sécurité comprennent le pare-feu Cloud, la gestion des robots, l'atténuation non mesurée, Cloudflare Orbit, SSL pour SaaS, les certificats dédiés et personnalisés, etc. Ses produits de performance comprennent la diffusion de contenu, le routage intelligent, l'optimisation du contenu et autres.