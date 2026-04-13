Négociation Cleveland-Cliffs Inc - CLF CFD
À propos de Cleveland-Cliffs Inc
Cleveland-Cliffs Inc. est un producteur intégré de produits miniers et d'acier laminé plat. Elle est engagée dans la fabrication de boulettes de minerai de fer. Il est intégré verticalement depuis les matières premières extraites, la réduction directe de la ferraille et de la ferraille jusqu'à la sidérurgie primaire et la finition, l'emboutissage, l'outillage et les tubes en aval. Il propose des aciers avancés à haute résistance (AHSS), galvanisés à chaud, aluminisés, galvalume, électrozingués, recuits galvaniques, bobines laminées à chaud (HRC), bobines laminées à froid, plaques, fer blanc, acier électrique à grains orientés (GOES), non acier électrique orienté (NOES), aciers inoxydables, outils et matrices, composants emboutis, rail, brames et lingots coulés. Elle fournit des solutions en acier, telles que des opérations d'outillage et d'emboutissage, qui fournissent des solutions d'ingénierie avancées, la conception et la construction d'outils, des composants emboutis à chaud et à froid et des assemblages complexes pour le marché automobile. Elle dessert divers marchés, tels que l'automobile, les infrastructures et la fabrication, les producteurs d'acier, les distributeurs et les transformateurs.
- IndustrieSteel
- Adresse200 Public Sq Ste 3300, CLEVELAND, OH, United States (USA)
- Employés26000
- CEOLourenco Goncalves