Négociation Clariant AG - CLN CFD
À propos de Clariant AG
Clariant Ltd est un producteur basé en Suisse de produits chimiques spécialités. Il opère à travers quatre secteurs d'activité : Produits Chimiques, Catalyse, Ressources Naturelles, Plastiques et Revêtements. Les activités Produits chimiques concerne la production d'ingrédients pour détergents de lavage, adoucissants pour textiles, désinfectants et détergents pour vaisselle, ainsi que des plastifiants, liquides de dégivrage pour aéronefs et pistes et solvants spéciaux. Les activités Catalyse visent à offrir une vaste gamme de catalyseurs pour la pétrochimie, les industries plastiques et de raffinage. Les activités Ressources Naturelles fournissent des produits et services pour les industries minérales, pétrolières et minières. Les activités Plastiques et Revêtements permettent de produire des couleurs et additifs concentrés et des solutions performantes pour les plastiques, les retardateurs de flamme, des additifs de polymère et des cires à effets fonctionnels en matières plastiques, revêtements, encres et autres applications spéciales, ainsi que des pigments organiques, préparations de pigments et colorants spéciaux.
- IndustrieChemicals - Specialty
- AdresseRothausstrasse 61, MUTTENZ, Switzerland (CHE)
- Employés13057
- CEOHariolf Kottmann