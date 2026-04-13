Négociation Church & Dwight Company Inc - CHD CFD
À propos de Church & Dwight Co., Inc.
Church & Dwight Co., Inc. développe, fabrique et commercialise une gamme de produits ménagers et de soins personnels grand public et de produits spécialisés axés sur la production animale et alimentaire, les produits chimiques et les nettoyants. Ses produits de consommation se concentrent principalement sur ses 14 marques. Ses segments comprennent Consumer Domestic, Consumer International et la Division des produits spécialisés (SPD). Le segment Consumer Domestic est engagé dans la fourniture de produits ménagers et de soins personnels. Ses produits ménagers comprennent les produits de lessive, de désodorisation et de nettoyage, et les produits de soins personnels comprennent les préservatifs, les kits de grossesse, les produits de soins bucco-dentaires, les produits de soins de la peau, les produits de soins capillaires et les compléments alimentaires gommeux. Le segment Consumer International commercialise une variété de produits de soins personnels, ménagers et en vente libre sur les marchés subsidiaires internationaux. Le segment SPD se concentre sur les ventes aux entreprises et participe à trois domaines de produits, la production animale et alimentaire, les produits chimiques spécialisés et les nettoyants spéciaux.
- IndustrieHousehold Products
- Adresse500 Charles Ewing Blvd, EWING, NJ, United States (USA)
- Employés5100
- CEOMatthew Farrell