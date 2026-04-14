Négociation Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. - 4519 CFD
À propos de Chugai Pharmaceutical Co Ltd
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. est une société basée au Japon principalement engagée dans la recherche, le développement, la fabrication, la vente, l'importation et l'exportation de produits pharmaceutiques. Les produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux destinés aux patients comprennent ACTEMRA, Avastin, ALAGLIO, Aresensa, Kadosaira, Gazaiba, Seruseputo, Zeruborafu, Zeroda, Taruseba, Tecentoriku, Pajeta et d'autres produits. Les produits sont principalement appliqués au traitement du cancer, des maladies rénales, de la transplantation rénale, des maladies des os et des articulations telles que la polyarthrite rhumatoïde, l'ostéoporose, l'arthrose du genou et le syndrome locomoteur, la grippe, l'hémophilie et d'autres maladies. La Société est également engagée dans la fourniture de services de gestion, de services de transport et d'entreposage, ainsi que de services de recherche de documentation sur les médicaments. La Société exerce ses activités sur le marché intérieur et sur les marchés étrangers, notamment la Suisse, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, la Chine, Singapour, la Corée et les États-Unis.
- IndustriePharmaceuticals (NEC)
- Adresse15F, Nihonbashi Mitsui Tower, CHUO-KU, TKY, Japan (JPN)
- Employés7664
- CEOOsamu Okuda