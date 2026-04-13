Négociation Chipotle Mexican Grill Inc - CMG CFD
À propos de Chipotle Mexican Grill Inc
Chipotle Mexican Grill, Inc. ainsi que ses filiales possèdent et exploitent les restaurants Chipotle Mexican Grill. Les restaurants Chipotle Mexican Grill de la société servent un menu pertinent de burritos, burrito bowls (un burrito sans tortilla), quesadillas, tacos et salades. La société possède et exploite environ 2 918 restaurants Chipotle aux États-Unis, 44 restaurants Chipotle internationaux et quatre restaurants non-Chipotle. Dans ses restaurants Chipotle, la société ne sert que des viandes et marque ces viandes comme étant élevées de manière responsable. La société gère ses opérations en fonction de huit régions. Elle vend des cartes-cadeaux, qui n'ont pas de date d'expiration. Les filiales de la société comprennent Chipotle Mexican Grill, Corp ; Nouvelle-Écosse, Chipotle Mexican Grill, SAS ; France Chipotle, Grill Germany GMBH ; Chipotle Mexican Grill of Berwyn Heights, LLC ; Chipotle Services, LLC ; Chipotle Texas, LLC ; CMG Concessions, LLC ; CMG of Prince Georges, LLC et d'autres.