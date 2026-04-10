Négociation Chemring Group Plc - CHG CFD
À propos de Chemring Group plc
Chemring Group PLC propose des solutions pour protéger les marchés de la défense et de la sécurité. La société exerce ses activités dans deux segments: Contre-mesures et énergie, et Capteurs et information. Le secteur Contre-mesures et énergie de la Société est engagé dans le développement et la fabrication de contre-mesures consommables pour les plates-formes aériennes, maritimes et terrestres et d’équipements de guerre électronique terrestres. Ce segment développe et fabrique également des fusées éclairantes perfectionnées, des fusées éclairantes conventionnelles, des leurres en matériaux spéciaux, des paillettes, des missiles et de l'électronique, des matériaux explosifs, des équipements de perçage et de démolition, des composants de sécurité pour avions et des propulseurs à double base extrudée (EBD). Le secteur "Capteurs et information" de la société est engagé dans le développement et la fabrication de dispositifs de guerre électronique et de détection chimique et biologique et, en outre, offre également des solutions technologiques et scientifiques.
- IndustrieAerospace / Defense
- AdresseRoke Manor, ROMSEY, United Kingdom (GBR)
- Employés2300
- CEOMichael Ord