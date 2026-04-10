Négociation Carrefour - CARF CFD
À propos de Carrefour SA
CARREFOUR S.A. est une société basée en France principalement impliquée dans le secteur de la vente au détail. La Société exploite un réseau d'hypermarchés, de supermarchés, de magasins hard-discount, les commerces de quartier et les magasins en libre-service, et offre des services de commerce électronique. Les hypermarchés de la Société appelés Carrefour offrent un éventail de produits alimentaires et non alimentaires. Les hypermarchés, supermarchés et commerces de quartier de CARREFOUR S.A. opèrent sous Carrefour city, Carrefour contact, Carrefour express, 8 à Huit, Shopi, Marché Plus, les enseignes Proxi ; les magasins en libre-service opèrent sous l'enseigne Promocash, qui offre principalement des produits alimentaires, des vêtements et des articles de maison, entre autres. La Société opère dans le monde entier.
- IndustrieFood Distribution / Convenience Stores
- Adresse93 Avenue de Paris, MASSY, France (FRA)
- Employés322164
- CEOAlexandre Bompard