Négociation Canon Inc. - 7751 CFD
À propos de Canon Inc
Canon Inc. se consacre principalement au développement, à la production, à la vente de matériel de bureau, de systèmes d'imagerie, de systèmes médicaux, d'équipement industriel et à la fourniture de services connexes. La Société exerce ses activités dans quatre segments d'activité. Le segment Office fournit des machines multifonctions de bureau, des machines multifonctions laser, des imprimantes laser, des imprimantes numériques à glissement continu, des planteuses numériques de feuilles coupées, des imprimantes grand format et des solutions de documents. Le segment Imaging System comprend les appareils photo numériques interchangeables à objectif, les appareils photo numériques compacts, les caméras vidéo numériques, les appareils photo numériques de cinéma et autres. Le segment Industrial Equipment and Others fournit des dispositifs d'exposition à semi-conducteurs, des dispositifs d'exposition FPD, des dispositifs de formation de couches minces sous vide, des dispositifs de fabrication d'écrans EL organiques, des colleurs de matrice, des micromoteurs, des caméras réseau, des terminaux pratiques et autres. Le segment Medical System fournit la radiographie numérique, les équipements de diagnostic à rayons X, les équipements de diagnostic par ultrasons et autres.
- IndustrieOffice Equipment
- Adresse3-30-2, Shimomaruko, OTA-KU, TKY, Japan (JPN)
- Employés184034
- CEOFujio Mitarai