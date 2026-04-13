Négociation Campbell Soup - CPB CFD
À propos de Campbell Soup
Campbell Soup Company (Campbell) est une entreprise alimentaire qui fabrique et commercialise des produits alimentaires. Les secteurs d'activité de la société sont les suivants : Amériques - Repas simples et boissons, et Monde - Biscuits et snacks. Le segment Americas Simple Meals and Beverages comprend les activités de détail et de restauration. Le segment Repas simples et boissons des Amériques comprend des produits tels que les soupes condensées et prêtes à servir de Campbell, les bouillons et les fonds de Swanson, les sauces pour pâtes Prego, les sauces mexicaines Pace, les sauces pour pâtes, haricots et repas de Campbell, les aliments et les collations Plum, les jus et les boissons V8 et le jus de tomate de Campbell. Le segment Global Biscuits et Snacks comprend les biscuits, les crackers, les produits de boulangerie et les produits surgelés Pepperidge Farm.