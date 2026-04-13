Négociation Cameco Corporation - CCOca CFD
À propos de Cameco Corp
Cameco Corporation (Cameco) est un producteur d'uranium. Les secteurs d’exploitation de la Société comprennent l’uranium et les services complets. Le segment de l'uranium comprend l'exploration, l'extraction, le broyage, l'achat et la vente de concentré d'uranium. Les intérêts canadiens de l'exploitation conjointe d'uranium de Cameco comprennent McArthur River, Key Lake et Cigar Lake. Le segment de l'uranium comprend l'exploration, l'extraction, le broyage, l'achat et la vente de concentré d'uranium. Le segment des services de combustible comprend le raffinage, la conversion et la fabrication de concentré d'uranium ainsi que l'achat et la vente de services de conversion. Le segment des services de combustibles offre une gamme de produits et services aux clients, notamment du trioxyde d'uranium, de l'hexafluorure d'uranium et du dioxyde d'uranium. Les activités et les investissements de la Société couvrent le cycle du combustible nucléaire, de l'exploration à la fabrication de combustible.
- IndustrieUranium (NEC)
- Adresse2121 11th St W, SASKATOON, SK, Canada (CAN)
- Employés2095
- CEOTimothy Gitzel