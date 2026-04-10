Négociation Buzzi Unicem Senza Vincoli SPA - BZU CFD
À propos de Buzzi Unicem SpA
Buzzi Unicem S.p.A., anciennement Buzzi Unicem S.p.A. - Senza Vincoli di Rappresentazione Grafica, est une société basée en Italie, œuvrant dans la fabrication d'équipements de construction. La Société est principalement active dans la production, la distribution et la vente de ciment, de béton préparé et d'agrégats naturels. Les opérations de la Société sont situées principalement en Italie, aux États-Unis, en Allemagne, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Pologne, en République tchèque, en Slovaquie, en Ukraine, en Russie et au Mexique. Au 31 décembre 2011, la Société disposait d'une capacité de production totale d'environ 44 millions de tonnes de ciment par an, et elle exploitait 39 usines de ciment, 558 centrales de béton préparé, 37 carrières d'agrégats et 41 terminaux.
- IndustrieConstruction Materials
- AdresseVia Luigi Buzzi, 6, CASALE MONFERRATO, Italy (ITA)
- Employés9664
- CEOMichele Buzzi