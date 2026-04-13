Négociation Bukit Sembawang - B61sg CFD
À propos de Bukit Sembawang
Bukit Sembawang Estates Limited est une société holding d'investissement. La société se concentre sur la détention d'investissements, le développement immobilier et l'exploitation d'appartements avec services. Elle opère à travers trois segments : La promotion immobilière, qui comprend le développement de propriétés résidentielles destinées à la vente ; la holding d'investissement, qui comprend la détention et la gestion d'immeubles de bureaux et d'investissements, et l'hôtellerie, qui exploite des appartements avec services. La société a construit des ensembles résidentiels, dont environ 4 600 maisons à Seletar Hills, Sembawang Hills et Luxus Hills, et plus de 1 800 unités résidentielles dans les meilleurs endroits de Singapour, comme les districts 9 et 10. Ses portefeuilles de condominiums et d'appartements privés haut de gamme comprennent des projets achevés tels que Parc Mondrian, Verdure, Paterson Suites, The Vermont on Cairnhill, Skyline Residences, Paterson Collection, Watercove, Nim Collection Phase 1 & 2 et Luxus Hills Phase 1 à 7, Luxus Hills Signature et Contemporary Collection.