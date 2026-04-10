Négociation Brunello Cucinel SPA - BCm CFD
À propos de Brunello Cucinelli SpA
Brunello Cucinelli S.p.A. est une société basée en Italie œuvrant dans l'industrie de la mode. La Société conçoit, fabrique et vend des vêtements pour femmes et hommes, des collections de produits et accessoires en cachemire. Son portefeuille de produits comprend des tricots, manteaux et vestes, vêtements de cuir, costumes, robes, chemises, chemisiers, pantalons, accessoires et autres articles en cuir. La Société commercialise ses produits à travers un canal direct de vente au détail ; un canal mono-marque de vente en gros, composé de magasins franchisés mono-marque, et un canal multimarques de vente en gros, composé de grands magasins et magasins indépendants multimarques. Brunello Cucinelli S.p.A. opère par l'intermédiaire de nombreuses filiales situées en Italie, Suisse, Belgique, États-Unis, France, Allemagne, Autriche et Japon, entre autres.
- IndustrieApparel / Accessories
- AdresseViale Parco dell'Industria, 5, Solomeo, CORCIANO, Italy (ITA)
- Employés2160
- CEOBrunello Cucinelli